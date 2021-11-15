O Ses Türkiye Yarışmadan Ebru Gündeş Çekiliyor Mu? Canlı Yayında Hastalığını Açıkladı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Sağlık Sorunu Her Şeyin Önüne Geçti…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’den Ebru Gündeş ayrılıyor mu? Canlı yayında hastalığını açıklayan Ebru Gündeş milyonları hüngür hüngür ağlattı. Sağlık sorunu her şeyin önüne geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı; O Ses Türkiye başlamadan önce Ebru Gündeş hakkında ise “Ebru ile daha önce anlaştık. O Ses Türkiye'de olacak zaten. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz. Halkın teveccühü Oğuzhan Koç olması ise, değerlendirebiliriz...” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise Ebru Gündeş canlı yayında sağlık sorununu açıkladı ve akıllara; “Acaba yarışmadan çekilecek mi?” sorusunu getirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.