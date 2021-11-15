- 15 Kas 2021 - 11:31 G: 15 Kas 2021 - 11:33

Aslan Burcu Kadınlarının Hamilelik Dönemleri Nasıl Geçer? Aslan Burcu Kadınlarının Özellikleri Nelerdir?

Peki, aslan burcu kadınları hamilelik dönemlerini nasıl geçirir, nasıl bir hamilelik yaşarlar? Aslan burcu kadınlarının genel özellikleri nasıldır? Sizler için aslan burcu kadınları hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

Aslan burcu 23 Temmuz- 22 Ağustos tarihleri arasını kapsamaktadır. Aslan burcu kadını hamileliği sürecince kendisi ile ilgilenmeyi çok sever. Aslan burcu annesi hamileliği boyunca çok heyecanlı ve hevesli olur. Aslan burcu kadını hamileliğin en çok keyfini çıkaran kadındır. Aslan burcu kadını genel olarak hayatında giyinmeyi ve şık olmayı sever. Bu özelliğini hamileliği boyunca da sürdüren aslan burcu kadını hamileliğinde şık olmayı ister. Aslan burcu kadını her zaman her şeyin en iyisini ve en güzelini yapmak ister.

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15 Kas 2021 - 11:31 - Burç Haberleri

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