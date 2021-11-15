- 15 Kas 2021 - 11:28 G: 15 Kas 2021 - 11:38

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Hastanelik Oldu! Canından Bile Öteydi, Aldığı Haberle Yıkıldı! Sevenleri Twiiter’ı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın sağ kolu hastanelik oldu. Aldığı haberler yıkıldığı dile getirilen Acun Ilıcalı, milyonları şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı’nın canından bile öte olan bu ismin sevenleri ise hastanelik olmasıyla birlikte Twitter’ı ayağa kaldırdı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmaların sunuculuğunu üstlenen isim, kısa bir süre önce Survivor yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte anılmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen isim, tüm dengeleri değiştirdi ve hastaneden bir paylaşım yaptı. Birçok kişi ise “Aleyna artık sıcak çorba yapar” yorumlarında bulundu. Peki, Acun Ilıcalı’nın sağ koluna ne oldu?

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15 Kas 2021 - 11:28 Ankara- Yaşam

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