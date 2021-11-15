- 15 Kas 2021 - 11:39 G: 15 Kas 2021 - 11:41

İkizler Burcu Kadınlarının Hamilelik Dönemleri Nasıl Geçer? İkizler Burcu Kadınlarının Özellikleri Nelerdir?

Peki, ikizler burcu kadınları hamilelik dönemlerini nasıl geçirir, nasıl bir hamilelik yaşarlar? İkizler burcu kadınlarının genel özellikleri nasıldır? Sizler için ikizler burcu kadınları hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

İkizler burcu 21 Mayıs- 21 Haziran tarihleri arasını kapsamaktadır. İkizler burcu kadını hamileliği süresi boyunca kendisini okumaya adar. Gebelik hakkında birçok bilgi sahibi olmak için gebelik ile ilgili her şey okumak için çaba sarf eder. O kadar çok kitap okuması ikizler burcu annesinin kafasının daha çok karışmasına sebep olur. İkizler burcu en belirgin özelliği arasında merak duygusu yer alır. Hamileliği süresince de bu merak duygusu devam ettiği için sürekli araştırmak ve okumak ister. Gebeliğin bütün aşamalarını ve süreçlerini tek tek ele alıp inceler. Olabilecek bütün durumlar için önceden araştırma yapar.

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15 Kas 2021 - 11:39 - Burç Haberleri

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