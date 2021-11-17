Türk Devletleri Teşkilatı Nedir? Türk Devletleri Teşkilatı Üyeleri Kimler? Tarihte Aksakallılar Kimdir?

3 Ekim 2009 senesinde Nahçıvan’da imzalanan Türk Devleti Teşkilatı, uluslararası bir örgüt olarak karşımıza çıkar. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan ülkeleri Nahçıvan Anlaşması ile kurulan bu örgüt, önceki zamanlarda “Türk Konseyi” ismi ile anılıyordu. 2018 senesine gelindiği vakit Türk Keneşi ismini alan bu örgüt, 12 Kasım 2021 senesinde “Türk Devletleri Teşkilatı” ismini almış ve bu şekilde kullanılmaya devam ediyor. Toplamda 5 ülke üyesi bulunan bu teşkilatın 2 de gözlemci üyesi bulunuyor. Bağdad Amreyev, Nursultan Nazarbayev, Recep Tayyip liderleri tarafından yönetilen bu teşkilat, ilk olarak 3 Ekim 2009 senesinde kurulmuştur. Peki, Türk Devleti Teşkilatı ile ilgili diğer detaylar nelerdir, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri kimlerdir? İşte tüm detaylar…

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