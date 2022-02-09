- 09 Şub 2022 - 00:16

ABD Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Amerika Birleşik Devletleri'nde asgari ücret kaç para? Amerika’da Ekmek, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları…

ABD asgari ücreti ne kadar? İşte ABD’de alkol, et, yakıt, ev ve araba fiyatlarına dair tüm detaylar…

Avrupa ve ABD ülkelerinin asgari ücretleri hem ülkemizde hem de dünyada merak edilen konular arasında yer alıyor. 50 eyaletten oluşan ABD asgari ücretini açıkladı. Ev, yakıt ve yiyeceklerin fiyatlarının ne kadar olduğu gündemden düşmek bilmiyor. Peki, ABD asgari ücreti ne kadar? İşte ABD’de alkol, et, yakıt, ev ve araba fiyatlarına dair tüm detaylar…

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09 Şub 2022 - 00:16 - Dünya

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