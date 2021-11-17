Alparslan Dizisi Gevher Hatun Kimdir? Gevher Hatun'u Kim Oynuyor? Esila Umut Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

TRT1’in yeni dizisi Sultan Alparslan Büyük Selçuklu seyirciler tarafından oldukça beğeni topluyor. Fahriye Evcen, Barış Arduç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi güçlü kadrosu ile de dikkat çekiyor. Dizinin bu bölümünde ekranlara gelen Gevher Hatun ise herkesin merak ettiği bir isim oldu. Seyirciler Gevher Hatun kimdir sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, Alparslan dizisi Gevher Hatun kimdir? İşte, Alparslan dizisi Gevher Hatun hakkında merak edilen bütün detaylar…

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