Alparslan Dizisi Gevher Hatun Kimdir? Gevher Hatun'u Kim Oynuyor? Esila Umut Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Alparslan dizisi Gevher Hatun kimdir? İşte, Alparslan dizisi Gevher Hatun hakkında merak edilen bütün detaylar…
TRT1’in yeni dizisi Sultan Alparslan Büyük Selçuklu seyirciler tarafından oldukça beğeni topluyor. Fahriye Evcen, Barış Arduç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi güçlü kadrosu ile de dikkat çekiyor. Dizinin bu bölümünde ekranlara gelen Gevher Hatun ise herkesin merak ettiği bir isim oldu. Seyirciler Gevher Hatun kimdir sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, Alparslan dizisi Gevher Hatun kimdir? İşte, Alparslan dizisi Gevher Hatun hakkında merak edilen bütün detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
17 Kas 2021 - 22:51 - Biyografi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.