Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk 'de Estetik Mucizesi Çıktı! Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk estetikli mi? Eski halini görenler gözlerine inanamadı! İşte tüm detaylar…
Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk izleyicinin kalbine taht kurmuş bir oyuncudur. Hem güzel hem de yetenekli olan bu güzel oyuncunun hayatı hayranları tarafından bir hayli merak ediliyor. Estetikli olduğu öğrenilen Rabia Soytürk, gündemden düşmeyen oyuncular arasına girmiştir. Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun karakterine hayat veren Rabia Soytürk, rolünün hakkını veriyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk estetikli mi? Eski halini görenler gözlerine inanamadı! İşte tüm detaylar…
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15 Kas 2021 - 22:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.