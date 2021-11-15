Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk 'de Estetik Mucizesi Çıktı! Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk izleyicinin kalbine taht kurmuş bir oyuncudur. Hem güzel hem de yetenekli olan bu güzel oyuncunun hayatı hayranları tarafından bir hayli merak ediliyor. Estetikli olduğu öğrenilen Rabia Soytürk, gündemden düşmeyen oyuncular arasına girmiştir. Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun karakterine hayat veren Rabia Soytürk, rolünün hakkını veriyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk estetikli mi? Eski halini görenler gözlerine inanamadı! İşte tüm detaylar…

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