- 17 Kas 2021 - 22:50

Alparslan Dizisi Karaca Hatun Kimdir? Karaca Hatun’u Kim Oynuyor? Rabia Soytürk Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Peki, Alparslan dizisi Karaca Hatun kimdir? İşte, Alparslan dizisi Karaca Hatun kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…

Sultan Alparslan’ın galibiyetlerini konu alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelmeye başladı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi herkes tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan hükümdar Sultan Alparslan’ın hayatının anlatıldığı dizi iddialı bir şekilde sezona giriş yaptı. Her hafta pazartesi saat 20:00’de ekranlara gelecek olan dizide birçok iddialı oyuncu yer alıyor. 

Dizide Karaca Hatun’u canlandıran Rabia Soytürk de başarılı oyuncular arasında yer alıyor. Peki, Alparslan dizisi Karaca Hatun kimdir? İşte, Alparslan dizisi Karaca Hatun kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…

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17 Kas 2021 - 22:50 - Yaşam

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