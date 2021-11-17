Alparslan Dizisi Karaca Hatun Kimdir? Karaca Hatun’u Kim Oynuyor? Rabia Soytürk Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Peki, Alparslan dizisi Karaca Hatun kimdir? İşte, Alparslan dizisi Karaca Hatun kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…
Sultan Alparslan’ın galibiyetlerini konu alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelmeye başladı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi herkes tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan hükümdar Sultan Alparslan’ın hayatının anlatıldığı dizi iddialı bir şekilde sezona giriş yaptı. Her hafta pazartesi saat 20:00’de ekranlara gelecek olan dizide birçok iddialı oyuncu yer alıyor.
Dizide Karaca Hatun’u canlandıran Rabia Soytürk de başarılı oyuncular arasında yer alıyor. Peki, Alparslan dizisi Karaca Hatun kimdir? İşte, Alparslan dizisi Karaca Hatun kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…
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17 Kas 2021 - 22:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.