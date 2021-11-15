- 15 Kas 2021 - 14:06 G: 15 Kas 2021 - 14:10

Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti…

Yeni dizisi Mahkum ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Onur Tuna, gözleri bir kez daha üzerine çevirmeyi başardı. Şimdiden hayranlarını sabırsızlandıran Onur Tuna ile ilgili detaylar haberimizde...

Yeni dizisi Mahkum ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Onur Tuna, gözleri bir kez daha üzerine çevirmeyi başardı. Şimdiden hayranlarını sabırsızlandıran Onur Tuna’nın yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Mahkum dizisinin başrol oyuncusu Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, detaylar…


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15 Kas 2021 - 14:06 - Magazin

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