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15 Kas 2021 - 14:06

Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti…

Yeni dizisi Mahkum ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Onur Tuna, gözleri bir kez daha üzerine çevirmeyi başardı. Şimdiden hayranlarını sabırsızlandıran Onur Tuna ile ilgili detaylar haberimizde...