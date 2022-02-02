Mahkum Dizisinin Onur Tuna'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti…
Yeni dizisi Mahkum ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Onur Tuna, gözleri bir kez daha üzerine çevirmeyi başardı. Şimdiden hayranlarını sabırsızlandıran Onur Tuna ile ilgili detaylar haberimizde...
Yeni dizisi Mahkum ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Onur Tuna, gözleri bir kez daha üzerine çevirmeyi başardı. Şimdiden hayranlarını sabırsızlandıran Onur Tuna’nın yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Mahkum dizisinin başrol oyuncusu Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, detaylar…
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02 Şub 2022 - 22:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.