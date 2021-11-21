- 21 Kas 2021 - 12:44 G: 21 Kas 2021 - 13:21

Söylemezsem Olmaz'da 8,2 Şiddetinde Deprem! Deniz Akkaya Rest Çekti, Affetmedi! Yer Yerinden Oynuyor...

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’de büyük kriz çıktı! Programa resti çektiği iddia edilirken; bir daha programı sunmayacağı da ortaya çıkan Deniz Akkaya’nın Söylemezsem Olmaz programına noktayı koyduğu ortaya çıktı. Bunun yanında programdan neden ayrıldığı ise merak konusu haline geldi. Peki, neler oluyor?

Bircan Bali, Seren Serengil ve Deniz Akkaya gibi isimlerin bulunduğu Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu üstleniyordu. Her bölümde farklı bir konuya değinen yorumculardan olan Deniz Akkaya’nın ise programdan resmen ayrıldı! Program boyunca olmayan Deniz Akkaya’nın neden programdan olmadığı da merak konusu olmuştu.

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21 Kas 2021 - 12:44 Ankara- Yaşam

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