Söylemezsem Olmaz'da 8,2 Şiddetinde Deprem! Deniz Akkaya Rest Çekti, Affetmedi! Yer Yerinden Oynuyor...
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’de büyük kriz çıktı! Programa resti çektiği iddia edilirken; bir daha programı sunmayacağı da ortaya çıkan Deniz Akkaya’nın Söylemezsem Olmaz programına noktayı koyduğu ortaya çıktı. Bunun yanında programdan neden ayrıldığı ise merak konusu haline geldi. Peki, neler oluyor?
Bircan Bali, Seren Serengil ve Deniz Akkaya gibi isimlerin bulunduğu Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu üstleniyordu. Her bölümde farklı bir konuya değinen yorumculardan olan Deniz Akkaya’nın ise programdan resmen ayrıldı! Program boyunca olmayan Deniz Akkaya’nın neden programdan olmadığı da merak konusu olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.