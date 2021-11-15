Yasak Elma’ın Yıldız’ı Eda Ece Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Buğrahan Tuncer İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Yasak Elma dizisi ile hayran kitlesini adeta ona katlayan Eda Ece, şimdilerin en çok konuşulan ismi haline geldi. Oyunculuk performansı ve samimi tavırları ile Yasak Elma dizisinin seyircisinin favorisi olan Eda Ece ile ilgili detaylar haberimizde...
Yasak Elma dizisi ile hayran kitlesini adeta ona katlayan Eda Ece, şimdilerin en çok konuşulan ismi haline geldi. Oyunculuk performansı ve samimi tavırları ile Yasak Elma dizisinin seyircisinin favorisi olan Eda Ece, özel hayatı ile de sık sık gündem olmaya başladı. Eda Ece’nin yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece kimdir, kaç yaşında? Eda Ece aslen nereli, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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15 Kas 2021 - 14:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.