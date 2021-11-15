Yasak Elma’ın Yıldız’ı Eda Ece Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Buğrahan Tuncer İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Yasak Elma dizisi ile hayran kitlesini adeta ona katlayan Eda Ece, şimdilerin en çok konuşulan ismi haline geldi. Oyunculuk performansı ve samimi tavırları ile Yasak Elma dizisinin seyircisinin favorisi olan Eda Ece, özel hayatı ile de sık sık gündem olmaya başladı. Eda Ece’nin yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece kimdir, kaç yaşında? Eda Ece aslen nereli, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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