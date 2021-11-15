Vakıfbank 2021 Kasım Gayrimenkul Listesini Yayınladı, Bankaların Sabrını Zorladı: Sudan Ucuz Fiyatlı Gayrimenkullere İndirimli Kredi İmkanı…

Nakit parası olmayanlar için müjdeli haberler gelmeye başladı. Vakıfbank öyle açıklamalarda bulundu ki görenler gözlerine inanamadı. Hem indirim hem de kredi müjdesi verdi, gayrimenkul sahibi olmak isteyenler resmen harekeye geçti. Ev, araba, arsa ve işyeri almak isteyenler için müjdeli haberler gelmeye başladı. Kasım ayına ait gayrimenkul listesini yayınlar yayınlamaz araştırmalar hız kazandı. Vakıfbank 2021 Kasım gayrimenkul listesini yayınladı, tüm bankaların resmen sabrını zorladı. Sudan ucuz fiyatlar ile gayrimenkule indirimli kredi imkanı geldi. İşte, merak edilen tüm detaylar…

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