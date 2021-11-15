Vakıfbank 2021 Kasım Gayrimenkul Listesini Yayınladı, Bankaların Sabrını Zorladı: Sudan Ucuz Fiyatlı Gayrimenkullere İndirimli Kredi İmkanı…
Vakıfbank 2021 Kasım gayrimenkul listesini yayınladı, tüm bankaların resmen sabrını zorladı. Sudan ucuz fiyatlar ile gayrimenkule indirimli kredi imkanı geldi. İşte, merak edilen tüm detaylar…
Nakit parası olmayanlar için müjdeli haberler gelmeye başladı. Vakıfbank öyle açıklamalarda bulundu ki görenler gözlerine inanamadı. Hem indirim hem de kredi müjdesi verdi, gayrimenkul sahibi olmak isteyenler resmen harekeye geçti. Ev, araba, arsa ve işyeri almak isteyenler için müjdeli haberler gelmeye başladı. Kasım ayına ait gayrimenkul listesini yayınlar yayınlamaz araştırmalar hız kazandı. Vakıfbank 2021 Kasım gayrimenkul listesini yayınladı, tüm bankaların resmen sabrını zorladı. Sudan ucuz fiyatlar ile gayrimenkule indirimli kredi imkanı geldi. İşte, merak edilen tüm detaylar…
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15 Kas 2021 - 14:39 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.