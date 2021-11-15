Kalp Yarası’ın Ferit’i Gökhan Alkan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Nesrin Cavadzade İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ferit karakteri ile hayranlarını mest eden Gökhan Alkan, şimdilerde hem kariyerinde hem de aşk hayatında inanılmaz parlak bir döneme giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Gökhan Alkan’ın ünlü nişanlısı ile arasındaki yaş farkı ise, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan kimdir, kaç yaşında? Gökhan Alkan aslen nereli, nişanlısı kim? İşte, detaylar…

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