- 15 Kas 2021 - 14:42 G: 15 Kas 2021 - 14:45

Kalp Yarası’ın Ferit’i Gökhan Alkan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Nesrin Cavadzade İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ferit karakteri ile hayranlarını mest eden Gökhan Alkan, şimdilerde hem kariyerinde hem de aşk hayatında inanılmaz parlak bir döneme giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Gökhan Alkan ile ilgili detaylar haberimizde...

Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ferit karakteri ile hayranlarını mest eden Gökhan Alkan, şimdilerde hem kariyerinde hem de aşk hayatında inanılmaz parlak bir döneme giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Gökhan Alkan’ın ünlü nişanlısı ile arasındaki yaş farkı ise, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan kimdir, kaç yaşında? Gökhan Alkan aslen nereli, nişanlısı kim? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

15 Kas 2021 - 14:42 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma’ın Yıldız’ı Eda Ece Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Buğrahan Tuncer İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Yasak Elma’ın Yıldız’ı Eda Ece Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Buğrahan Tuncer İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Kerem Bürsin Bu Sefer “Kıskançlıktan Kuduracak” Resmen 8.9 Şiddetinde Deprem… mask
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Kerem Bürsin Bu Sefer “Kıskançlıktan Kuduracak” Resmen 8.9 Şiddetinde Deprem…
Mahkum Dizisinin İsmail Hacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Melike İpek Yalova İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Mahkum Dizisinin İsmail Hacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Melike İpek Yalova İle Yaşları Dikkat Çekti…
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti…
Söylemezsem Olmaz Programında Büyük Kriz Resmen Çıktı! Programa Restini Çekti, Noktayı Koydu! Programdan Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı… mask
Söylemezsem Olmaz Programında Büyük Kriz Resmen Çıktı! Programa Restini Çekti, Noktayı Koydu! Programdan Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı…
Elbet Bir Gün Dizisinin Gizem’i Sinem Ünsal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Burak Yamantürk (Mehmet) İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Elbet Bir Gün Dizisinin Gizem’i Sinem Ünsal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Burak Yamantürk (Mehmet) İle Yaşları Dikkat Çekti…
Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Enis Arıkan (Muzo) İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Enis Arıkan (Muzo) İle Yaşları Dikkat Çekti…
Serdar Ortaç’tan Kahreden; Yıkan Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! “Devri Resmen Kapandı” mask
Serdar Ortaç’tan Kahreden; Yıkan Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki, Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! “Devri Resmen Kapandı”
Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor Mu? Yönetmen ve Yapımcı Defterini Kapattı! Sedat’tan Sonra Hapı Yuttu! “Hoşça Kal Cana!” mask
Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor Mu? Yönetmen ve Yapımcı Defterini Kapattı! Sedat’tan Sonra Hapı Yuttu! “Hoşça Kal Cana!”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Hastanelik Oldu! Canından Bile Öteydi, Aldığı Haberle Yıkıldı! Sevenleri Twiiter’ı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Hastanelik Oldu! Canından Bile Öteydi, Aldığı Haberle Yıkıldı! Sevenleri Twiiter’ı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
3 Kuruş dizisi Leyla kimdir? İşte, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar… mask
3 Kuruş dizisi Leyla kimdir? İşte, 3 Kuruş dizisi Leyla kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…
Vakıfbank 2021 Kasım Gayrimenkul Listesini Yayınladı, Bankaların Sabrını Zorladı: Sudan Ucuz Fiyatlı Gayrimenkullere İndirimli Kredi İmkanı… mask
Vakıfbank 2021 Kasım Gayrimenkul Listesini Yayınladı, Bankaların Sabrını Zorladı: Sudan Ucuz Fiyatlı Gayrimenkullere İndirimli Kredi İmkanı…
Yasak Elma’ın Yıldız’ı Eda Ece Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Buğrahan Tuncer İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Yasak Elma’ın Yıldız’ı Eda Ece Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Buğrahan Tuncer İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Kerem Bürsin Bu Sefer “Kıskançlıktan Kuduracak” Resmen 8.9 Şiddetinde Deprem… mask
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Kerem Bürsin Bu Sefer “Kıskançlıktan Kuduracak” Resmen 8.9 Şiddetinde Deprem…
Masterchef Burcu Önal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi İbrahim Önal İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Masterchef Burcu Önal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi İbrahim Önal İle Yaşları Dikkat Çekti…
Mahkum Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Mahkum İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Mahkum Dizisi Çekim Yerleri mask
Mahkum Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Mahkum İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Mahkum Dizisi Çekim Yerleri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status