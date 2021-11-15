Kalp Yarası’ın Ferit’i Gökhan Alkan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Nesrin Cavadzade İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ferit karakteri ile hayranlarını mest eden Gökhan Alkan, şimdilerde hem kariyerinde hem de aşk hayatında inanılmaz parlak bir döneme giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Gökhan Alkan ile ilgili detaylar haberimizde...
Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ferit karakteri ile hayranlarını mest eden Gökhan Alkan, şimdilerde hem kariyerinde hem de aşk hayatında inanılmaz parlak bir döneme giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Gökhan Alkan’ın ünlü nişanlısı ile arasındaki yaş farkı ise, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan kimdir, kaç yaşında? Gökhan Alkan aslen nereli, nişanlısı kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
15 Kas 2021 - 14:42 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.