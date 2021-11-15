- 15 Kas 2021 - 14:45 G: 15 Kas 2021 - 14:47

Kardeşlerim Dizisinde Kadir Öldü Mü? Halit Özgür Sarı Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımla Duyurdu! “Başın Sağ Olsun” Denilmişti; Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in fragmanı seyirciyi derinden üzmüştü. Dizide Kadir’in öldüğü iddia edilirken; Halit Özgür Sarı ise sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki; görenler şoke oldu! Fragmanda yankılanan “Başınız sağ olsun” sözlerinin asıl sebebi ise ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı kardeşlerim dizisinin son bölümü geceye damgasını vurmuştu. Cumartesi gecelerini damgasını vuran diziler arasında yer alan Kardeşlerim dizisinde; Kaan babasından intikamını almak için harekete geçmişti. Kadir’e bir mektup gönderen Kaan, Kadir’in babasının Akif tarafından öldürüldüğünü göstermişti.

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15 Kas 2021 - 14:45 Ankara- Yaşam

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