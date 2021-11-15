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15 Kas 2021 - 14:45

Kardeşlerim Dizisinde Kadir Öldü Mü? Halit Özgür Sarı Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımla Duyurdu! “Başın Sağ Olsun” Denilmişti; Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in fragmanı seyirciyi derinden üzmüştü. Dizide Kadir’in öldüğü iddia edilirken; Halit Özgür Sarı ise sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki; görenler şoke oldu! Fragmanda yankılanan “Başınız sağ olsun” sözlerinin asıl sebebi ise ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?