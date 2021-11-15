Sultan Alparslan Dizisi Akça Hatun Kimdir? Fahriye Evcen Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Yeni sezonun iddialı dizilerinden birisi olan Alparslan Büyük Selçuklu seyirciler tarafından oldukça fazla ilgi görüyor. İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara gelen dizi hakkında birçok konu merak ediliyor. Seyirciler dizide yer alan Akça Hatun’u araştırıyorlar. Akça Hatun kimdir, tarihte var mıdır? Gibi sorular seyircilerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in canlandırdığı Akça Hatun karakteri ile ilgili merak edilen bütün soruları derledik. Peki, Akça Hatun kimdir? İşte, Akça Hatun kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…

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