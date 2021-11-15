Sultan Alparslan Dizisi Akça Hatun Kimdir? Fahriye Evcen Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nereli?
Akça Hatun kimdir? İşte, Akça Hatun kimdir, kim canlandırıyor? Fahriye Evcen kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, Sultan Alparslan Dizisi Akça Hatun'u Fahriye Evcen hakkında merak edilen bütün detaylar…
Yeni sezonun iddialı dizilerinden birisi olan Alparslan Büyük Selçuklu seyirciler tarafından oldukça fazla ilgi görüyor. İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara gelen dizi hakkında birçok konu merak ediliyor. Seyirciler dizide yer alan Akça Hatun’u araştırıyorlar. Akça Hatun kimdir, tarihte var mıdır? Gibi sorular seyircilerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in canlandırdığı Akça Hatun karakteri ile ilgili merak edilen bütün soruları derledik. Peki, Akça Hatun kimdir? İşte, Akça Hatun kimdir hakkında merak edilen bütün detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
15 Kas 2021 - 14:44 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.