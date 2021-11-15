Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw Oyuncusu Dwayne Johnson (Luke Hobbs) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filmdeki Partneri Vanessa Kirby (Hattie Shaw) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Herkesin beğeni ile izlediği film hakkında araştırma yapan seyirciler Dwayne Johnson ve partneri Vanessa Kirby arasındaki yaş farkına ise inanamadılar. Peki, Dwayne Johnson ve Vanessa Kirby arasındaki yaş farkı kaç? İşte, duyanların inanamadığı Dwayne Johnson ve Vanessa Kirby arasındaki yaş farkı…
Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw filmi 2019 yılında gösterime girdi. Gösterime girdiği anda yoğun bir ilgi gören film serinin diğer filmleri ile bağlantılı bir senaryoya sahip. Filmin başrollerinde ise Dwayne Johnson ve Jason Statham gibi isimler yer alıyor. Filmde Dwayne Johnson’ın partneri rolünde ise Vanessa Kirby bulunuyor. Ortak bir amaç uğruna güçlerini birleştiren Hobbs ve Shaw hem atışacak hem de istedikleri amaç uğruna mücadele edeceklerdir. Herkesin beğeni ile izlediği film hakkında araştırma yapan seyirciler Dwayne Johnson ve partneri Vanessa Kirby arasındaki yaş farkına ise inanamadılar. Peki, Dwayne Johnson ve Vanessa Kirby arasındaki yaş farkı kaç? İşte, duyanların inanamadığı Dwayne Johnson ve Vanessa Kirby arasındaki yaş farkı…
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15 Kas 2021 - 14:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.