Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw Oyuncusu Dwayne Johnson (Luke Hobbs) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filmdeki Partneri Vanessa Kirby (Hattie Shaw) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw filmi 2019 yılında gösterime girdi. Gösterime girdiği anda yoğun bir ilgi gören film serinin diğer filmleri ile bağlantılı bir senaryoya sahip. Filmin başrollerinde ise Dwayne Johnson ve Jason Statham gibi isimler yer alıyor. Filmde Dwayne Johnson’ın partneri rolünde ise Vanessa Kirby bulunuyor. Ortak bir amaç uğruna güçlerini birleştiren Hobbs ve Shaw hem atışacak hem de istedikleri amaç uğruna mücadele edeceklerdir. Herkesin beğeni ile izlediği film hakkında araştırma yapan seyirciler Dwayne Johnson ve partneri Vanessa Kirby arasındaki yaş farkına ise inanamadılar. Peki, Dwayne Johnson ve Vanessa Kirby arasındaki yaş farkı kaç? İşte, duyanların inanamadığı Dwayne Johnson ve Vanessa Kirby arasındaki yaş farkı…

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