- 15 Kas 2021 - 15:16 G: 15 Kas 2021 - 15:27

Masterchef Safanur’un Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Gözde Yarışmacıyla Sevgili Mi? Masterchef Stüdyosunu Salladı, Geçti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur’un büyük aşkı resmen ortaya çıktı! Geçtiğimiz sezon yer alan ve Masterchef yarışmasını üçüncü olarak bitiren yarışmacıyla adı aşk dedikodularına karışan Safanur, milyonları şok içerisinde bıraktı. Masterchef stüdyosu bu aşkla sallanırken; birçok kişi ise “yok artık” yorumunda bulundu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Safanur; gündeme bomba gibi düştü. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde yarışmaya veda eden isim Azize olmuştu. Sözleriyle milyonları ağlatan başarılı şef adayı Azize’nin yeni bir şansı olduğu da ortaya çıkmıştı. Fragmanla birlikte eski kadrodan iki kişinin daha Masterchef’e katılacağı açıklanmıştı. Bu bomba olduğu gibi patlarken; Masterchef Safanur’un büyük aşkı ise ağızları açık bıraktı.

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15 Kas 2021 - 15:16 Ankara- Yaşam

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