Masterchef Safanur’un Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Gözde Yarışmacıyla Sevgili Mi? Masterchef Stüdyosunu Salladı, Geçti!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur’un büyük aşkı resmen ortaya çıktı! Geçtiğimiz sezon yer alan ve Masterchef yarışmasını üçüncü olarak bitiren yarışmacıyla adı aşk dedikodularına karışan Safanur, milyonları şok içerisinde bıraktı. Masterchef stüdyosu bu aşkla sallanırken; birçok kişi ise “yok artık” yorumunda bulundu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Safanur; gündeme bomba gibi düştü. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde yarışmaya veda eden isim Azize olmuştu. Sözleriyle milyonları ağlatan başarılı şef adayı Azize’nin yeni bir şansı olduğu da ortaya çıkmıştı. Fragmanla birlikte eski kadrodan iki kişinin daha Masterchef’e katılacağı açıklanmıştı. Bu bomba olduğu gibi patlarken; Masterchef Safanur’un büyük aşkı ise ağızları açık bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.