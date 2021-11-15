- 15 Kas 2021 - 21:57 G: 15 Kas 2021 - 21:58

Ev Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat: Sadece 436 TL Taksitle Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olabilirsiniz! TOKİ Konut Satışları...

Ev sahibi olmak isteyenler için 436 TL’den başlayan fiyatlar ile kira öder gibi ev sahibi olmalarına yardımcı olan TOKİ için geri sayım başladı. TOKİ konut başvuru şartları ve detayları netlik kazandı. İşte, merak edilenler…

Dar gelirli aileler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. TOKİ yeni projelerine hız kesmeden devam ederken başvuru süreci başladı. Sadece 436 TL taksit ödemesi ile herkes ev sahibi olabilecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde TOKİ projeleri başlıyor. İhale ile satışa sunulacak daireler belli oldu. Ev sahibi olmak isteyenler için 436 TL’den başlayan fiyatlar ile kira öder gibi ev sahibi olmalarına yardımcı olan TOKİ için geri sayım başladı. TOKİ konut başvuru şartları ve detayları netlik kazandı. İşte, merak edilenler…

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15 Kas 2021 - 21:57 - Yaşam

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