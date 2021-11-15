- 15 Kas 2021 - 15:32 G: 15 Kas 2021 - 15:36

Askerlik Tecili Nedir ve Nasıl Yapılır? Askerlik Kaç Yaşına Kadar ve Nasıl Tecil Ettirilir? Askerlik Tecil Ettirme Hakkı…

Peki, askerlik başvurusu nereden yapılır, askerlik tecili için neler gerekli, kaç yaşına kadar tecil ettirilebilir, işte tüm detaylar…

Her erkeğin korkulu bir şekilde gidip, gururlu bir şekilde döndüğü yerdir askeriye. TC vatandaşı olan erkeklerin mecburi görevi olan askerlik, eğitim süreçlerinden ötürü ertelenebilmektedir. Tecil işlemi yaptırmak isteyen bireyler, askerlik tecili hakkında çeşitli araştırmalar yapmaya koyulurlar. Peki, askerlik başvurusu nereden yapılır, askerlik tecili için neler gerekli, kaç yaşına kadar tecil ettirilebilir, işte tüm detaylar…

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15 Kas 2021 - 15:32 - Yaşam

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