Anasayfa/

Foto Galeri/

21 Kas 2021 - 14:20

Hakan Ural Yine Yastan Yasa Soktu! Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı... O Süreci Öyle Bir Anlattı ki!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural’dan şoke eden açıklama! Canlı yayında korovirüs sürecini tek tek anlattı. Milyonlar ise duydukları karşısına gözyaşlarını tutamadı.