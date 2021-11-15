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15 Kas 2021 - 15:43

Hakan Ural’dan Şok Açıklama! Koronavirüs Sürecini Tek Tek Anlattı, Gözleri Yaşarttı! Yoğun Bakımda Günlerce Kalmıştı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural’dan şoke eden açıklama! Canlı yayında korovirüs sürecini tek tek anlattı. Milyonlar ise duydukları karşısına gözyaşlarını tutamadı.