Yalancı Dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan Bakın Kaç Yaşındaymış… Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Şahin Irmak (Okay) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Arama listelerinin başında gelen ikili, girdiği rollerin hakkını veriyor. Peki, Yalancı dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan kaç yaşında? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Şahin Irmak (Okay) ile yaş farkı ve işte tüm detaylar…
Show TV’nin sevilen dizilerinden “Yalancı” hem konusu ile hem de oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 8.bölümü ile izleyiciye büyük heyecan yaşatan bu güzel dizi, izleyiciyi pür dikkat ekrana bağlıyor. Dizide Yasemin rolüne hayat veren Hazal Türesan ve Okay karakterine hayat veren Şahin Irmak, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topluyor. Dizi başladığından beri bu partnerlerin özel hayatlarına dair pek çok araştırma yapılıyor. Arama listelerinin başında gelen ikili, girdiği rollerin hakkını veriyor. Peki, Yalancı dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan kaç yaşında? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Şahin Irmak (Okay) ile yaş farkı ve işte tüm detaylar…
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15 Kas 2021 - 15:58 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.