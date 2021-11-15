- 15 Kas 2021 - 16:03 G: 15 Kas 2021 - 16:05

Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Fırtınalı Soygun oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) ile partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Fırtınalı Soygun oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) ile partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) arasındaki dikkat çeken yaş farkı…

Aksiyon ve dram kategorilerinde yer alan Fırtınalı Soygun büyük bir ilgi ile izleyicilerle buluştu. 2020 yılında vizyona giren film güçlü kadrosu ile yoğun bir ilgi gördü. Yönetmen koltuğunda Michael Polish’in yer aldığı filmde Mel Gibson, Emile Hirsch, Kate Bosworth, David Zayas ve Stephanie Coyo gibi isimler bulunuyor. Filmde kasırganın yer aldığı esnada bir soygun yapmaya çalışan çete üyelerine karşı mücadele anlatılıyor. Polis hem insanları korumak hem de çete üyelerini durdurmak için mücadele verecektir. Peki, Fırtınalı Soygun oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) ile partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Fırtınalı Soygun oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) ile partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) arasındaki dikkat çeken yaş farkı…

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15 Kas 2021 - 16:03 - Gündem

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Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
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