Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Fırtınalı Soygun oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) ile partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Fırtınalı Soygun oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) ile partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) arasındaki dikkat çeken yaş farkı…
Aksiyon ve dram kategorilerinde yer alan Fırtınalı Soygun büyük bir ilgi ile izleyicilerle buluştu. 2020 yılında vizyona giren film güçlü kadrosu ile yoğun bir ilgi gördü. Yönetmen koltuğunda Michael Polish’in yer aldığı filmde Mel Gibson, Emile Hirsch, Kate Bosworth, David Zayas ve Stephanie Coyo gibi isimler bulunuyor. Filmde kasırganın yer aldığı esnada bir soygun yapmaya çalışan çete üyelerine karşı mücadele anlatılıyor. Polis hem insanları korumak hem de çete üyelerini durdurmak için mücadele verecektir. Peki, Fırtınalı Soygun oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) ile partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Fırtınalı Soygun oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) ile partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) arasındaki dikkat çeken yaş farkı…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
15 Kas 2021 - 16:03 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.