- 15 Kas 2021 - 16:16 G: 15 Kas 2021 - 16:22

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Devam Kararı Mı Aldı? Dizinin Ömür’ü Resmen Açıkladı! “Kalbimiz Kırık Ama Yola Devam!” Geliyorlar…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce yayından kaldırılmıştı. Dizinin TV8, Star TV ve Show TV’de yayınlanacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Dikkatleri üzerine çeken dizinin yayınlanacağı gündeme gelirken; şimdi ise dizide Ömür karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu; şok bir açıklamada bulundu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisin son durumu ise milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Birçok kişi dizinin yeniden başlamasını umutla beklerken çıkar haber ise milyonları yıkmıştı. Şimdi ise havalara uçuracak haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Kas 2021 - 16:16 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hakan Ural’dan Şok Açıklama! Koronavirüs Sürecini Tek Tek Anlattı, Gözleri Yaşarttı! Yoğun Bakımda Günlerce Kalmıştı! Meğer… mask
Hakan Ural’dan Şok Açıklama! Koronavirüs Sürecini Tek Tek Anlattı, Gözleri Yaşarttı! Yoğun Bakımda Günlerce Kalmıştı! Meğer…
Masterchef Safanur’un Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Gözde Yarışmacıyla Sevgili Mi? Masterchef Stüdyosunu Salladı, Geçti! mask
Masterchef Safanur’un Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Gözde Yarışmacıyla Sevgili Mi? Masterchef Stüdyosunu Salladı, Geçti!
Kalp Yarası’ın Ferit’i Gökhan Alkan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Nesrin Cavadzade İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Kalp Yarası’ın Ferit’i Gökhan Alkan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Nesrin Cavadzade İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Yasak Elma’ın Yıldız’ı Eda Ece Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Buğrahan Tuncer İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Yasak Elma’ın Yıldız’ı Eda Ece Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Buğrahan Tuncer İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Kerem Bürsin Bu Sefer “Kıskançlıktan Kuduracak” Resmen 8.9 Şiddetinde Deprem… mask
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Kerem Bürsin Bu Sefer “Kıskançlıktan Kuduracak” Resmen 8.9 Şiddetinde Deprem…
Mahkum Dizisinin İsmail Hacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Melike İpek Yalova İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Mahkum Dizisinin İsmail Hacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Melike İpek Yalova İle Yaşları Dikkat Çekti…
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti…
Söylemezsem Olmaz Programında Büyük Kriz Resmen Çıktı! Programa Restini Çekti, Noktayı Koydu! Programdan Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı… mask
Söylemezsem Olmaz Programında Büyük Kriz Resmen Çıktı! Programa Restini Çekti, Noktayı Koydu! Programdan Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı…
Elbet Bir Gün Dizisinin Gizem’i Sinem Ünsal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Burak Yamantürk (Mehmet) İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Elbet Bir Gün Dizisinin Gizem’i Sinem Ünsal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Burak Yamantürk (Mehmet) İle Yaşları Dikkat Çekti…
Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Enis Arıkan (Muzo) İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Enis Arıkan (Muzo) İle Yaşları Dikkat Çekti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Yalancı Dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan Bakın Kaç Yaşındaymış… Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Şahin Irmak (Okay) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Yalancı Dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan Bakın Kaç Yaşındaymış… Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Şahin Irmak (Okay) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Hakan Ural’dan Şok Açıklama! Koronavirüs Sürecini Tek Tek Anlattı, Gözleri Yaşarttı! Yoğun Bakımda Günlerce Kalmıştı! Meğer… mask
Hakan Ural’dan Şok Açıklama! Koronavirüs Sürecini Tek Tek Anlattı, Gözleri Yaşarttı! Yoğun Bakımda Günlerce Kalmıştı! Meğer…
Masterchef Dilara Başaran Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Masterchef Sergen Özen İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Masterchef Dilara Başaran Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Masterchef Sergen Özen İle Yaşları Dikkat Çekti…
Askerlik Tecili Nedir ve Nasıl Yapılır? Askerlik Kaç Yaşına Kadar ve Nasıl Tecil Ettirilir? Askerlik Tecil Ettirme Hakkı… mask
Askerlik Tecili Nedir ve Nasıl Yapılır? Askerlik Kaç Yaşına Kadar ve Nasıl Tecil Ettirilir? Askerlik Tecil Ettirme Hakkı…
Ev Sahibi Olmak İsteyenler Müjde: Sadece 436 TL Taksitle Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olabilirsiniz! Geri Sayım Başladı! TOKİ Konut Satışları... mask
Ev Sahibi Olmak İsteyenler Müjde: Sadece 436 TL Taksitle Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olabilirsiniz! Geri Sayım Başladı! TOKİ Konut Satışları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status