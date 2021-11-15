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15 Kas 2021 - 16:16

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Devam Kararı Mı Aldı? Dizinin Ömür’ü Resmen Açıkladı! “Kalbimiz Kırık Ama Yola Devam!” Geliyorlar…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce yayından kaldırılmıştı. Dizinin TV8, Star TV ve Show TV’de yayınlanacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Dikkatleri üzerine çeken dizinin yayınlanacağı gündeme gelirken; şimdi ise dizide Ömür karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu; şok bir açıklamada bulundu.