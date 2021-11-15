Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Devam Kararı Mı Aldı? Dizinin Ömür’ü Resmen Açıkladı! “Kalbimiz Kırık Ama Yola Devam!” Geliyorlar…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce yayından kaldırılmıştı. Dizinin TV8, Star TV ve Show TV’de yayınlanacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Dikkatleri üzerine çeken dizinin yayınlanacağı gündeme gelirken; şimdi ise dizide Ömür karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu; şok bir açıklamada bulundu.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisin son durumu ise milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Birçok kişi dizinin yeniden başlamasını umutla beklerken çıkar haber ise milyonları yıkmıştı. Şimdi ise havalara uçuracak haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.