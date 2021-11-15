- 15 Kas 2021 - 16:37 G: 15 Kas 2021 - 16:41

Yalancı Dizisinde Karı-Koca Aynı Sete Çıkıyor! Binlerce Seyircisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Salih Bademci...

Dizinin setinde çalışan karı-koca da hem settekilerin hem de izleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yalancı dizisinde karı-koca aynı sette çalışan çift kim? Çok sayıda izleyicisi bulunan dizi hakkındaki işte tüm detaylar…

17 Eylül 2021 tarihinden beri yayınlanan “Yalancı” dizisi, büyük bir beğeni topladı. Süreç Film imzalı bu dizinin başrolleri Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu’dur. İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan Yalancı dizisi, konusu ve zengin oyuncu kadrosu ile dikkat topluyor. Salı günleri izleyicisi ile buluşan bu dizi, kısa bir sürede büyük bir ses getirmeyi başardı. Dizinin setinde çalışan karı-koca da hem settekilerin hem de izleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yalancı dizisinde karı-koca aynı sette çalışan çift kim? Çok sayıda izleyicisi bulunan dizi hakkındaki işte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Kas 2021 - 16:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalancı Dizisinde Karı-Koca Aynı Sete Çıkıyor! Binlerce Seyircisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Salih Bademci... mask
Yalancı Dizisinde Karı-Koca Aynı Sete Çıkıyor! Binlerce Seyircisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Salih Bademci...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Devam Kararı Mı Aldı? Dizinin Ömür’ü Resmen Açıkladı! “Kalbimiz Kırık Ama Yola Devam!” Geliyorlar… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Devam Kararı Mı Aldı? Dizinin Ömür’ü Resmen Açıkladı! “Kalbimiz Kırık Ama Yola Devam!” Geliyorlar…
Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Yalancı Dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan Bakın Kaç Yaşındaymış… Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Şahin Irmak (Okay) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Yalancı Dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan Bakın Kaç Yaşındaymış… Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Şahin Irmak (Okay) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Hakan Ural’dan Şok Açıklama! Koronavirüs Sürecini Tek Tek Anlattı, Gözleri Yaşarttı! Yoğun Bakımda Günlerce Kalmıştı! Meğer… mask
Hakan Ural’dan Şok Açıklama! Koronavirüs Sürecini Tek Tek Anlattı, Gözleri Yaşarttı! Yoğun Bakımda Günlerce Kalmıştı! Meğer…
Masterchef Dilara Başaran Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Masterchef Sergen Özen İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Masterchef Dilara Başaran Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Masterchef Sergen Özen İle Yaşları Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status