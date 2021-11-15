Yalancı Dizisinde Karı-Koca Aynı Sete Çıkıyor! Binlerce Seyircisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Salih Bademci...

17 Eylül 2021 tarihinden beri yayınlanan “Yalancı” dizisi, büyük bir beğeni topladı. Süreç Film imzalı bu dizinin başrolleri Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu’dur. İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan Yalancı dizisi, konusu ve zengin oyuncu kadrosu ile dikkat topluyor. Salı günleri izleyicisi ile buluşan bu dizi, kısa bir sürede büyük bir ses getirmeyi başardı. Dizinin setinde çalışan karı-koca da hem settekilerin hem de izleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yalancı dizisinde karı-koca aynı sette çalışan çift kim? Çok sayıda izleyicisi bulunan dizi hakkındaki işte tüm detaylar…

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