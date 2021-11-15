Yalancı Dizisinde Karı-Koca Aynı Sete Çıkıyor! Binlerce Seyircisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Salih Bademci...
Dizinin setinde çalışan karı-koca da hem settekilerin hem de izleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yalancı dizisinde karı-koca aynı sette çalışan çift kim? Çok sayıda izleyicisi bulunan dizi hakkındaki işte tüm detaylar…
17 Eylül 2021 tarihinden beri yayınlanan “Yalancı” dizisi, büyük bir beğeni topladı. Süreç Film imzalı bu dizinin başrolleri Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu’dur. İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan Yalancı dizisi, konusu ve zengin oyuncu kadrosu ile dikkat topluyor. Salı günleri izleyicisi ile buluşan bu dizi, kısa bir sürede büyük bir ses getirmeyi başardı. Dizinin setinde çalışan karı-koca da hem settekilerin hem de izleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yalancı dizisinde karı-koca aynı sette çalışan çift kim? Çok sayıda izleyicisi bulunan dizi hakkındaki işte tüm detaylar…
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15 Kas 2021 - 16:37 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.