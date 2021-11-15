Yalancı Dizisinde Herkesi Şaşkına Çeviren Olay: Meğer Kimsenin Bilmediği Salih Bademci…

Geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlayan “Yalancı” dizisi, izleyicisi tarafından büyük bir beğeni aldı. Süreç Film imzalı Yalancı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ses getirmeyi başardı. İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan bu şahane dizi, her Salı yayınlanmaktadır. Salı gününü iple çeken izleyici, dizi ile ilgili tüm tepkilerini sosyal medyada açık bir şekilde paylaşıyor. Dizinin setinde çalışan karı-koca da ayrı bir gündem olmaktadır. Yalancı dizisinde Salih Bademci ve İmer Özgün’ün evli olduğunu biliyor muydunuz? Aynı sete çıkan çifti ile ilgili işte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!