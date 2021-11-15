Yalancı Dizisinde Herkesi Şaşkına Çeviren Olay: Meğer Kimsenin Bilmediği Salih Bademci…
Dizinin setinde çalışan karı-koca da ayrı bir gündem oldular. Kimse bilmiyordu. Yalancı dizisinde Salih Bademci ve İmer Özgün’ün evli olduğunu biliyor muydunuz? Aynı sete çıkan çifti ile ilgili işte tüm detaylar…
Geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlayan “Yalancı” dizisi, izleyicisi tarafından büyük bir beğeni aldı. Süreç Film imzalı Yalancı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ses getirmeyi başardı. İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan bu şahane dizi, her Salı yayınlanmaktadır. Salı gününü iple çeken izleyici, dizi ile ilgili tüm tepkilerini sosyal medyada açık bir şekilde paylaşıyor. Dizinin setinde çalışan karı-koca da ayrı bir gündem olmaktadır. Yalancı dizisinde Salih Bademci ve İmer Özgün’ün evli olduğunu biliyor muydunuz? Aynı sete çıkan çifti ile ilgili işte tüm detaylar…
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15 Kas 2021 - 16:44 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.