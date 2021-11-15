- 15 Kas 2021 - 16:44 G: 15 Kas 2021 - 16:53

Yalancı Dizisinde Herkesi Şaşkına Çeviren Olay: Meğer Kimsenin Bilmediği Salih Bademci…

Dizinin setinde çalışan karı-koca da ayrı bir gündem oldular. Kimse bilmiyordu. Yalancı dizisinde Salih Bademci ve İmer Özgün’ün evli olduğunu biliyor muydunuz? Aynı sete çıkan çifti ile ilgili işte tüm detaylar…

Geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlayan “Yalancı” dizisi, izleyicisi tarafından büyük bir beğeni aldı. Süreç Film imzalı Yalancı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ses getirmeyi başardı. İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan bu şahane dizi, her Salı yayınlanmaktadır. Salı gününü iple çeken izleyici, dizi ile ilgili tüm tepkilerini sosyal medyada açık bir şekilde paylaşıyor. Dizinin setinde çalışan karı-koca da ayrı bir gündem olmaktadır. Yalancı dizisinde Salih Bademci ve İmer Özgün’ün evli olduğunu biliyor muydunuz? Aynı sete çıkan çifti ile ilgili işte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Kas 2021 - 16:44 - Biyografi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Yatak Pozu Olay Oldu! Bir Bakan Eridi, Bir Daha Bakmadı! “Baban Kalp Krizi Geçirecek” Alev Alev Yaktı… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Yatak Pozu Olay Oldu! Bir Bakan Eridi, Bir Daha Bakmadı! “Baban Kalp Krizi Geçirecek” Alev Alev Yaktı…
Yalancı Dizisinde Karı-Koca Aynı Sete Çıkıyor! Binlerce Seyircisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Salih Bademci... mask
Yalancı Dizisinde Karı-Koca Aynı Sete Çıkıyor! Binlerce Seyircisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Salih Bademci...
Yalancı Dizisinde Karı-Koca Aynı Sete Çıkıyor! Binlerce Seyircisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Salih Bademci... mask
Yalancı Dizisinde Karı-Koca Aynı Sete Çıkıyor! Binlerce Seyircisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Salih Bademci...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Devam Kararı Mı Aldı? Dizinin Ömür’ü Resmen Açıkladı! “Kalbimiz Kırık Ama Yola Devam!” Geliyorlar… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Devam Kararı Mı Aldı? Dizinin Ömür’ü Resmen Açıkladı! “Kalbimiz Kırık Ama Yola Devam!” Geliyorlar…
Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Fırtınalı Soygun Oyuncusu Mel Gibson (Ray Barrett) Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Filimdeki Partneri Kate Bosworth (Troy Barrett) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Yalancı Dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan Bakın Kaç Yaşındaymış… Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Şahin Irmak (Okay) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Yalancı Dizisinin Yasemin’i Hazal Türesan Bakın Kaç Yaşındaymış… Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Şahin Irmak (Okay) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status