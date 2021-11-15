Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Sarp Levendoğlu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu iddialı bir giriş yaptı. Yayınlandığı ilk bölümü ile milyonlarca izlenme alan dizi kişiler tarafından yoğun ilgi gördü. Seyirciler dizinin oyuncularını ve konusunu araştırmaya başladı. Birçok kişi dizideki oyuncuların yaşlarını duyduğunda kulaklarına inanamadı. Peki, Alparslan, Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kaç yaşında, partneri Sarp Levendoğlu ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kaç yaşında, partneri Sarp Levendoğlu ile arasındaki yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…

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