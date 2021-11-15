Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Sarp Levendoğlu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Alparslan, Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kaç yaşında, partneri Sarp Levendoğlu ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kaç yaşında, partneri Sarp Levendoğlu ile arasındaki yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu iddialı bir giriş yaptı. Yayınlandığı ilk bölümü ile milyonlarca izlenme alan dizi kişiler tarafından yoğun ilgi gördü. Seyirciler dizinin oyuncularını ve konusunu araştırmaya başladı. Birçok kişi dizideki oyuncuların yaşlarını duyduğunda kulaklarına inanamadı. Peki, Alparslan, Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kaç yaşında, partneri Sarp Levendoğlu ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kaç yaşında, partneri Sarp Levendoğlu ile arasındaki yaş farkı hakkında merak edilen bütün detaylar…
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15 Kas 2021 - 16:55 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.