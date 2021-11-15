Eşi Ve Sevgilisi Tarafından Değer Görülen Burç Hangisidir? İşte İlişkilerinde Şanslı Ve Başarılı O Burç…
Eşten ya da sevgiliden değer görmek ve ilişkilerinde hep şanslı olmak isteyen kadınlar, her zaman beklediği ile karşılaşmıyor. Önemsenmeyi seven ve aşka kıymet veren kadınlar, doğal olarak gördükleri ilgi ve değer karşısındaki kişiye bağlanıyor. Sizde eski sevgilisi tarafından değer görülen burçları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Eşten ya da sevgiliden değer görmek ve ilişkilerinde hep şanslı olmak isteyen kadınlar, her zaman beklediği ile karşılaşmıyor. Önemsenmeyi seven ve aşka kıymet veren kadınlar, doğal olarak gördükleri ilgi ve değer karşısındaki kişiye bağlanıyor. Bu değer ve ilgi söz konusu olmadığında ise, ilişkinin bitmesi kaçınılmaz bir son olarak biliniyor. Ancak bazı kadınlar, dünyaya doğuştan şanslı olarak geliyor ve partnerlerinden her zaman bekledikleri ilgiyi ve değeri görüyor. O kadınlar ise, bakın hangi burca sahip oluyor! Peki, eşi ve sevgilisi tarafından değer görülen burç hangisidir? İşte ilişkilerinde şanslı ve başarılı o burç…
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15 Kas 2021 - 20:47 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.