Emanet Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hangi İlde, Nerede Çekiliyor? Emanet Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Emanet Dizisi...
Peki, Emanet Dizisi hangi ilde, nerede çekiliyor? Emanet dizisi İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Emanet dizisi çekim yerlerine dair tüm detaylar…
Kanal 7’nin en sevilen dizilerinden biri olarak karşımıza çıkan “Emanet” izleyicisi tarafından büyük bir ilgi gören dizisidir. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile dikkat çeken bu dizi, hafta içi her gün yayınlanmaktadır. Başrollerin başından geçen acıklı olayların ekranlara yansıdığı bu dizi, izleyicisini derinden etkilemeye devam ediyor.
7 Eylül 2020 senesinde ilk kez yayınlanan Emanet dizisi, dram ve romantik türünde bir dizi olma özelliği taşır. Başak Yazı Odası yönetmenliğinde yayınlanan bu dizi, 2 sezondur izleyicisinin gönlüne taht kurabilmeyi başardı. Peki, Emanet Dizisi hangi ilde, nerede çekiliyor? Emanet dizisi İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Emanet dizisi çekim yerlerine dair tüm detaylar…
Devamı için diğer sayfaya geçiniz!
Devamı için diğer sayfaya geçiniz!
17 Mar 2022 - 22:46 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.