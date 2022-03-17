- 17 Mar 2022 - 22:46

Emanet Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hangi İlde, Nerede Çekiliyor? Emanet Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Emanet Dizisi...

Peki, Emanet Dizisi hangi ilde, nerede çekiliyor? Emanet dizisi İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Emanet dizisi çekim yerlerine dair tüm detaylar…

Kanal 7’nin en sevilen dizilerinden biri olarak karşımıza çıkan “Emanet” izleyicisi tarafından büyük bir ilgi gören dizisidir. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile dikkat çeken bu dizi, hafta içi her gün yayınlanmaktadır. Başrollerin başından geçen acıklı olayların ekranlara yansıdığı bu dizi, izleyicisini derinden etkilemeye devam ediyor. 

7 Eylül 2020 senesinde ilk kez yayınlanan Emanet dizisi, dram ve romantik türünde bir dizi olma özelliği taşır. Başak Yazı Odası yönetmenliğinde yayınlanan bu dizi, 2 sezondur izleyicisinin gönlüne taht kurabilmeyi başardı. Peki, Emanet Dizisi hangi ilde, nerede çekiliyor? Emanet dizisi İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Emanet dizisi çekim yerlerine dair tüm detaylar…

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17 Mar 2022 - 22:46 - Dizi Haberleri

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