- 16 Kas 2021 - 00:23 G: 16 Kas 2021 - 00:24

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Yarışmacıları Kimler oldu? Masterchef Mavi ve Kırmızı Takımda Kimler Var?

Peki, haftanın ilk oyununda kim mavi takım kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti, hangi takımda kimler var, avantaj oyununu hangi isim kazandı? İşte, merak edilenler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 15 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Ana kadro ile mücadele 13’ncü haftasında yer alan 10 farklı yarışmacı bu hafta takım kaptanı olmak için mücadele ettiler. Ekranların en çok izlenen yarışmasında verilen mücadeleye şeflerin verdiği sürece en iyi donutu yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olmak için hak kazandı. 

Peki, haftanın ilk oyununda kim mavi takım kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti, hangi takımda kimler var, avantaj oyununu hangi isim kazandı? İşte, merak edilenler…

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16 Kas 2021 - 00:23 - Masterchef Türkiye 2021

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