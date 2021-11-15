Masterchef Emre Büber Acun Medyaya Resti Çekti, Her Şey İfşa Oldu! Ana Kadroya Dahil Edilmek İçin Bile Geri Gelmedi...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 15 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Haftanın ilk günü 10 farklı yarışmacı haftanın takım kaptanı olmak için ellerinden gelen mücadeleleri verdiler. Bu hafta şeflerin verdikleri sürede en lezzetli donutları yapmak için mücadele ettiler. Tüm yarışmacılar verilen sürede en lezzetli tabakları hazırladıktan sonra takımlar ve kaptanlar belirlendi. Bu hafta takım kaptanlık avantaj oyunu oynanmadı. Herkes şaşırdı. Fakat öyle bir şey oldu ki şefler eski yarışmacıları yeniden takımlara dahil etmek için getirdiler. Emre eski yarışmacılarla beraber gelmedi. Artık Acun Medya’ya tamamen resti çektiği anlaşılan emre ana kadroda yer almak bile istemedi. İşte, o anlar…

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