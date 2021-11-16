MasterChef Emre'den Acı Haber Geldi: Ölmeden Önce Son İsteğini Acun Ilıcalı'ya Söyleyen Emre Herkesi Ağlattı...
Genç yarışmacı Masterchef Emre’den öyle kötü haberler geldi ki sevenler resmen hastane hastane kendisini aradı. Acun Ilıcalı yardım edebilmek için çare aramadığı doktor kalmadı, çalmadığı kapı bırakmadı. Emre’nin ölmeden hemen önce son isteği duyanları hüngür hüngür ağlattı. İşte, o anlar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef her hafta 5 gün boyunca ekranlarda yer almaya devam ediyor. Ekranlarının en fenomen yarışması yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Ana kadro ile yarışma hız kesmeden devam ederken 7 Kasım akşamı hayallerine veda eden isim Emre için kötü haberler gelmeye başladı. Ana kadroda yer aldığından beri yedisinden yetmişine kadar herkesin gönlünde iyi bir yer edinmişti. Genç yarışması Masterchef Emre’den öyle kötü haberler geldi ki sevenler resmen hastane hastane kendisini aradı. Acun Ilıcalı yardım edebilmek için çare aramadığı doktor kalmadı, çalmadığı kapı bırakmadı. Emre’nin ölmeden hemen önce son isteği duyanları hüngür hüngür ağlattı. İşte, o anlar…
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16 Kas 2021 - 00:17 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.