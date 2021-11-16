Masterchef Azize Kendini Yerden Yere Attı, Sadece Yarım Bölüm Uzak Kalabildi! Şefler Dayanamadı, Kadroya Dahil Etti...
14 Kasım Masterchef bölümünde elenen Azize 15 Kasım akşamı yeniden döndü. Sadece yarım bölüm ekranlardan uzak kalan Azize, adeta kendin yerden yere attı, yine de ana kadroda yerini aldı. Şefler dayanamayıp kadroya dahil ettiği Azize’nin son halleri merak uyandırdı. İşte, detaylar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 15 Kasım akşamı sevenlerinin karşısına yeni bölüm ile çıktı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yapım bu akşam da herkesi kendisini şaşkına çevirmeyi başardı. Yarışmada format değişikliği mi oluyor diye akıllarda farklı soru işaretleri meydana gelirken herkes şok üstüne şok yaşadı. Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek yakından takip ettiği yarışmada bu akşam öyle şeyler oldu ki resmen Azize şov meydana geldi. 14 Kasım Masterchef bölümünde elenen Azize 15 Kasım akşamı yeniden döndü. Sadece yarım bölüm ekranlardan uzak kalan Azize, adeta kendin yerden yere attı, yine de ana kadroda yerini aldı. Şefler dayanamayıp kadroya dahil ettiği Azize’nin son halleri merak uyandırdı. İşte, detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
16 Kas 2021 - 00:34 - Masterchef Türkiye 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.