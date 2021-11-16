- 16 Kas 2021 - 00:34 G: 16 Kas 2021 - 00:37

Masterchef Azize Kendini Yerden Yere Attı, Sadece Yarım Bölüm Uzak Kalabildi! Şefler Dayanamadı, Kadroya Dahil Etti...

14 Kasım Masterchef bölümünde elenen Azize 15 Kasım akşamı yeniden döndü. Sadece yarım bölüm ekranlardan uzak kalan Azize, adeta kendin yerden yere attı, yine de ana kadroda yerini aldı. Şefler dayanamayıp kadroya dahil ettiği Azize’nin son halleri merak uyandırdı. İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 15 Kasım akşamı sevenlerinin karşısına yeni bölüm ile çıktı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yapım bu akşam da herkesi kendisini şaşkına çevirmeyi başardı. Yarışmada format değişikliği mi oluyor diye akıllarda farklı soru işaretleri meydana gelirken herkes şok üstüne şok yaşadı. Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek yakından takip ettiği yarışmada bu akşam öyle şeyler oldu ki resmen Azize şov meydana geldi. 14 Kasım Masterchef bölümünde elenen Azize 15 Kasım akşamı yeniden döndü. Sadece yarım bölüm ekranlardan uzak kalan Azize, adeta kendin yerden yere attı, yine de ana kadroda yerini aldı. Şefler dayanamayıp kadroya dahil ettiği Azize’nin son halleri merak uyandırdı. İşte, detaylar…

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16 Kas 2021 - 00:34 - Masterchef Türkiye 2021

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