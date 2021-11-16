Masterchef Azize Sınırları Zorluyor, Kapıdan Kovsan Bacadan Girecek! Yeniden Yarışmaya Dönmek İçin Öyle Şeyler Yaptı Ki Görenler Gözlerine İnanamadı...

TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması Masterchef 15 Kasım akşamı yeniden sevenlerinin karşısında yer aldı. Herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran Masterchef bir yandan da herkesi şok eden sahnelere ev sahipliği yaptı. Kimsenin beklemediği o anlarda eski yarışmacılar yeniden stüdyoda yer aldılar. Tüm televizyon severler sadece takım kaptanlık oyunu, takım seçimleri ve avantaj oyunu oynanacak diye beklerken her şey bir anda tersine döndü. Takım kaptanlık oyunu ve takım seçimleri ardından yeniden avantaj oyunu ekranlara gelmedi. Formatta değişiklik mi yapılıyor diye akıllarda farklı soru işaretlerinin olmasına neden olan anlar ekranlara yansıdı. Herkes Pazar akşamı elenen Azize’yi pazartesi akşamı yeniden ekranlarda görünce şok yaşadı. Kapıdan kovsan bacadan girecek olan Azize adeta sınırları zorluyor. Sosyal medyada gündem olan o anlar…

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