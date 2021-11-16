Masterchef Görkem Demiral Kimdir? Görkem Demiral Ne Mezunu, Kaç Yaşında, Nereli? Masterchef Görkem Demiral Elenen Yarışmacılar Arasından Ana Kadroya Seçildi Mi?

Tv8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye hız kesmeden ekranlarda yerini alıyor. Yedisinden yetmişine kadar herkesin gönlünde taht kuran başarılı yarışma 15 Kasım akşamı yeniden sevenlerinin karşısında yer aldı. Takım belirlemelerinin ardından herkes avantaj oyunu oynanacak diye beklerken şefler eski yarışmacıları getirdi ve yeniden yarışma düzenleyerek ana kadroya en başarılı iki ismi dahil ettiler. İlk eleme en başarılı isim Azize olmasının hemen ardından ikinci turda Görkem oldu. Yarışmaya arkadaşlarının kulislerinden dolayı veda etmek zorunda kalan Görkem bu akşam en merak edilen isim haline geldi. Masterchef Görkem Demiral kimdir, ne mezunu, kaç yaşında, ana kadroya seçildi mi gibi tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte, Masterchef Görkem Demiral hakkında merak edilen tüm detaylar…

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