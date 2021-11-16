- 16 Kas 2021 - 01:49 G: 16 Kas 2021 - 01:52

15 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Kalp Yarası Mı, Üç Kuruş Mu, Yasak Elma Mı Reyting Birincisi!

15 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Kalp Yarası, Yasak Elma, Üç Kuruş…

Televizyon ekranlarında 15 Kasım pazartesi akşamı biri birinden dev yapımlar aynı anda yerini aldılar. Herkesi kendisine hayran bırakan dizilerin yeni bölümlerinin yer alması izleyicilerin ne izleyecekleri konusunda büyük şaşkınlık yaşadılar. Tüm başarılı yapımların yeni bölümlerinin aynı anda yayınlanması izleyicilerin ne izleyecekleri konusunda sıkıntı yaşamalarına neden oldu. ATV ekranlarından TV8 ekranlarına kadar her kanalda başarı üstüne başarı geldi. Bir yapım vardı ki reyting sıralamasını adeta alt üst etti. Kimse beklemiyordu. Peki, 15 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Kalp Yarası, Yasak Elma, Üç Kuruş…

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16 Kas 2021 - 01:49 - Gündem

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15 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Kalp Yarası Mı, Üç Kuruş Mu, Yasak Elma Mı Reyting Birincisi! mask
15 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Kalp Yarası Mı, Üç Kuruş Mu, Yasak Elma Mı Reyting Birincisi!
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