Evlenme İkramiyesi 24 Bin TL’yi Kimler Alabilir? Evlilik İkramiyesi Almak İçin Şartlar Ne?
Sosyal yardım kapsamları içerisinde olan evlenme ikramiyesi, çeyiz parası olarak da biliniyor. Özellikle bazı şartları taşıyan kadınların yararlanabileceği çeyiz yardımı 24 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sizde bu ikramiyenin detaylarını merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Sosyal yardım kapsamları içerisinde olan evlenme ikramiyesi, çeyiz parası olarak da biliniyor. Özellikle bazı şartları taşıyan kadınların yararlanabileceği çeyiz yardımı 24 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Evlilikleri öncesi destek almak isteyen çiftleri yakından ilgilendiren çeyiz yardımı ile ilgili detaylar ise, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, evlenme ikramiyesi 24 bin TL’yi kimler alabilir? Evlilik ikramiyesi almak için şartlar ne? İşte, detaylar…
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16 Kas 2021 - 20:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.