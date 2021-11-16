- 16 Kas 2021 - 20:17

Evlenme İkramiyesi 24 Bin TL’yi Kimler Alabilir? Evlilik İkramiyesi Almak İçin Şartlar Ne?

Sosyal yardım kapsamları içerisinde olan evlenme ikramiyesi, çeyiz parası olarak da biliniyor. Özellikle bazı şartları taşıyan kadınların yararlanabileceği çeyiz yardımı 24 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sizde bu ikramiyenin detaylarını merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...

Sosyal yardım kapsamları içerisinde olan evlenme ikramiyesi, çeyiz parası olarak da biliniyor. Özellikle bazı şartları taşıyan kadınların yararlanabileceği çeyiz yardımı 24 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Evlilikleri öncesi destek almak isteyen çiftleri yakından ilgilendiren çeyiz yardımı ile ilgili detaylar ise, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, evlenme ikramiyesi 24 bin TL’yi kimler alabilir? Evlilik ikramiyesi almak için şartlar ne? İşte, detaylar…

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16 Kas 2021 - 20:17 - Gündem

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