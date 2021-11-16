Rüyada “Abdestsiz Namaz Kıldığınızı” Gördüyseniz Yandınız! Öyle Bir Yorum Çıktı Ki…Rüyada abdest alıp namaz kılmak ne anlama gelir?
Tüm gizemini koruyan rüyalar, günümüzde pek çok kişinin çalışma alanını oluşturuyor. Rüyada görülen detaylara göre birbirinden farklı kaynaklardan yola çıkarak rüya alimleri tarafından yorumlanan rüyalar, rüyada görülen her bir detay ile yeniden şekilleniyor. Sizde rüyanızda abdestsiz namaz kılmayı gördüyseniz işte size detaylar...
Tüm gizemini koruyan rüyalar, günümüzde pek çok kişinin çalışma alanını oluşturuyor. Rüyada görülen detaylara göre birbirinden farklı kaynaklardan yola çıkarak rüya alimleri tarafından yorumlanan rüyalar, rüyada görülen her bir detay ile yeniden şekilleniyor. Bu nedenle rüya sahibinin rüyasını net olarak hatırlaması, rüya alimleri tarafından bir hayli önemli görülüyor. Öte yandan şu sıralar rüyada abdestsiz namaz kılmak, pek çok kişinin merak ettiği rüya yorumları arasındaki yerini alıyor. Peki, rüyada abdestsiz namaz kıldığını görmek ne manaya geliyor? Rüyada abdestsiz namaz kıldığını görmek dini yorumu ne? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
16 Kas 2021 - 20:18 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.