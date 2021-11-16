- 16 Kas 2021 - 20:18

Rüyada “Abdestsiz Namaz Kıldığınızı” Gördüyseniz Yandınız! Öyle Bir Yorum Çıktı Ki…Rüyada abdest alıp namaz kılmak ne anlama gelir?

Tüm gizemini koruyan rüyalar, günümüzde pek çok kişinin çalışma alanını oluşturuyor. Rüyada görülen detaylara göre birbirinden farklı kaynaklardan yola çıkarak rüya alimleri tarafından yorumlanan rüyalar, rüyada görülen her bir detay ile yeniden şekilleniyor. Sizde rüyanızda abdestsiz namaz kılmayı gördüyseniz işte size detaylar...

Tüm gizemini koruyan rüyalar, günümüzde pek çok kişinin çalışma alanını oluşturuyor. Rüyada görülen detaylara göre birbirinden farklı kaynaklardan yola çıkarak rüya alimleri tarafından yorumlanan rüyalar, rüyada görülen her bir detay ile yeniden şekilleniyor. Bu nedenle rüya sahibinin rüyasını net olarak hatırlaması, rüya alimleri tarafından bir hayli önemli görülüyor. Öte yandan şu sıralar rüyada abdestsiz namaz kılmak, pek çok kişinin merak ettiği rüya yorumları arasındaki yerini alıyor. Peki, rüyada abdestsiz namaz kıldığını görmek ne manaya geliyor? Rüyada abdestsiz namaz kıldığını görmek dini yorumu ne? İşte, detaylar…


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16 Kas 2021 - 20:18 - Yaşam

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