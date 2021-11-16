Rüyada “Ağustos Böceği” Gördüyseniz Üzüntüye Hazır Olun! Anlamı Öyle Ağır Bir Şey Ki…Çok Şaşıracaksınız

Rüyalarda görülen nesnelerin ne anlama geldiği üzerinde hala çalışmalar sürdürülen konular arasında yer alıyor. Pek çok alimin üzerinde çalıştığı rüyalar, şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonucuna göre, kişiye kuşkusuz bir haber iletiyor. Özellikle rüyasında ağustos böceği gören kişiler ise, bu haberin ne olduğunu bir hayli merak ediyor! Peki, rüyada ağustos böceği görmek ne demek? Rüyada ağustos böceği görmenin dini yorumu ne? İşte, detaylar…



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