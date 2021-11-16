Rüyada “Aksakallı Birini” Gördüyseniz Huzura Hazır Olun! Öyle Bir Anlama Geliyor Ki, Yok Artık Diyeceksiniz…
Rüyaların sırrı her dönem büyük bir merak konusu olsa da rüyadaki her nesnenin farklı bir mesaj ilettiği günümüzde pek çok kişi tarafından inanılan bir konu olmayı başarıyor. Sizde rüyada aksakallı birini görmenin kerametini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Rüyaların sırrı her dönem büyük bir merak konusu olsa da rüyadaki her nesnenin farklı bir mesaj ilettiği günümüzde pek çok kişi tarafından inanılan bir konu olmayı başarıyor. Rüya yorumları ile ilgilenen kişiler ise, şu sıralar özellikle aksakallı dede rüyalarını bir hayli merak ediyor. Peki, rüyada aksakallı birini görmek ne demek? Rüyada aksakallı birini görmek dinen nasıl yorumlanıyor? İşte, detaylar…
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16 Kas 2021 - 20:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.