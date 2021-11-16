Hangi Burç Kadını Evlenmeyi ve Çocuk Sahibi Olmayı İstemez? İşte Duygusal Tatminsizlik İçinde Yaşayan O Burç…
Evlilik üzerine düşünülmesi gereken önemli kurumlardan biri olarak biliniyor. Ancak bazı burcun kadınları söz konusu olduğunda insanlar, evlilik konusunda ne yazık ki düşünmekten çok da öteye geçemiyor! Sizde evlenme karşıtı olan burç kadınlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Evlilik üzerine düşünülmesi gereken önemli kurumlardan biri olarak biliniyor. Ancak bazı burcun kadınları söz konusu olduğunda insanlar, evlilik konusunda ne yazık ki düşünmekten çok da öteye geçemiyor! Peki, hangi burç kadını evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı istemez? İşte duygusal tatminsizlik içinde yaşayan o burç…
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16 Kas 2021 - 11:01 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.