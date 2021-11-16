Hangi Burç Kadını Evlenmeyi ve Çocuk Sahibi Olmayı İstemez? İşte Duygusal Tatminsizlik İçinde Yaşayan O Burç…

Evlilik üzerine düşünülmesi gereken önemli kurumlardan biri olarak biliniyor. Ancak bazı burcun kadınları söz konusu olduğunda insanlar, evlilik konusunda ne yazık ki düşünmekten çok da öteye geçemiyor! Peki, hangi burç kadını evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı istemez? İşte duygusal tatminsizlik içinde yaşayan o burç…



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