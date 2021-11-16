Hangi Burç Kadını Uzun Soluklu İlişkilerden Sıkılır? İşte Ya Çok Evlenen, Ya Da Hiç Evlenemeyen O Burç…

Her kadının ilişkilere bakış açısı bir olmuyor. Bazı kadınlar gerçek bir uzun ilişki insanı iken, bazı kadınlar çapkınlık yapabilecekleri ciddi olmayan ilişkileri seviyor. Söz konusu o burcun kadınları olduğunda ise, uzun ilişki sürdürmek neredeyse imkansız hale geliyor! Peki, hangi burç kadını uzun soluklu ilişkilerden sıkılır? İşte ya çok evlenen, ya da hiç evlenemeyen o burç…



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