Hangi Burç Kadını Uzun Soluklu İlişkilerden Sıkılır? İşte Ya Çok Evlenen, Ya Da Hiç Evlenemeyen O Burç…
Her kadının ilişkilere bakış açısı bir olmuyor. Bazı kadınlar gerçek bir uzun ilişki insanı iken, bazı kadınlar çapkınlık yapabilecekleri ciddi olmayan ilişkileri seviyor. Sizde uzun soluklu ilişkilerden sıkılan burçları ve kadınlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her kadının ilişkilere bakış açısı bir olmuyor. Bazı kadınlar gerçek bir uzun ilişki insanı iken, bazı kadınlar çapkınlık yapabilecekleri ciddi olmayan ilişkileri seviyor. Söz konusu o burcun kadınları olduğunda ise, uzun ilişki sürdürmek neredeyse imkansız hale geliyor! Peki, hangi burç kadını uzun soluklu ilişkilerden sıkılır? İşte ya çok evlenen, ya da hiç evlenemeyen o burç…
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16 Kas 2021 - 11:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.