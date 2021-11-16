- 16 Kas 2021 - 11:12 G: 16 Kas 2021 - 12:07

Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Şoku! Kartal ve Efe Şimdi Ayvayı Yedi! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Neler Oluyor?

Show TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisi geçtiğimiz sezon final yaparak; ekranlardaki macerasını sonlandırmıştı. Yerine ise Üç Kuruş isimli bir dizi çekilmeye başlamıştı. Daha ilk bölümünden binlerce beğeni alan Üç Kuruş dizisine ise Çukur dizisinde yer alan Aras Bulut İynemli’nin geleceği sık sık konuşuluyordu; şimdi ise büyük bomba resmen patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Üç Kuruş dizisinin son bölümünden sonra diziye Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli’nin geleceği konuşulmaya başlandı.

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16 Kas 2021 - 11:12 Ankara- Yaşam

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