Burçların fiziksel görüntüler üzerindeki etkisi her geçen gün artan çalışmalar ile daha da görünür hale gelmiş bulunuyor. Şimdilerde herkesin inanmaya başladığı bu durum aynı burca sahip olan o burcun kadınlarının neden bu kadar güzel yüzlü ve badem gözlü olduğunu da açıklıyor! Peki, hangi burç kadının güzel yüzü, badem gözleri vardır? İşte erkekler tarafından en çok beğenilen o burç…



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