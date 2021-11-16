Dedikodu sevmeyen insanın olduğuna inanmak çok güç olsa da bazı insanlar, başkaları hakkında konuşmaktan hoşlanmayabiliyor. Adeta bu insanlara inat hareket eden o burcun kadınları ise, kendisini dedikodudan asla alıkoyamıyor! Peki, hangi burç dedikodu ve magazin olaylarına düşkündür? İşte başkalarının hayatını merak eden o burç…



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