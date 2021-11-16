Hangi Burç Kadını Etkileyici Ve Kurnazdı? İşte Akıllarına Koyduğunu Yapan Balık Etli O Burç…
Her kadının fiziksel özellikleri, burcu ile doğrudan etki içerisinde şekilleniyor. Üstelik bir süredir yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Sizde balık etli olup etkileyeci ve kurnaz olan o burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her kadının fiziksel özellikleri, burcu ile doğrudan etki içerisinde şekilleniyor. Üstelik bir süredir yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Söz konusu etkileyicilik olduğunda ise, o burcun fiziksel özelliklerine su dökebilecek başka hiçbir burcun kadını bulunmuyor! Peki, hangi burç kadını etkileyici ve kurnazdı? İşte akıllarına koyduğunu yapan balık etli o burç…
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16 Kas 2021 - 11:32 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.