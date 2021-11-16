Her kadının fiziksel özellikleri, burcu ile doğrudan etki içerisinde şekilleniyor. Üstelik bir süredir yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Söz konusu etkileyicilik olduğunda ise, o burcun fiziksel özelliklerine su dökebilecek başka hiçbir burcun kadını bulunmuyor! Peki, hangi burç kadını etkileyici ve kurnazdı? İşte akıllarına koyduğunu yapan balık etli o burç…



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