- 16 Kas 2021 - 11:32 G: 16 Kas 2021 - 11:38

Hangi Burç Kadını Etkileyici Ve Kurnazdı? İşte Akıllarına Koyduğunu Yapan Balık Etli O Burç…

Her kadının fiziksel özellikleri, burcu ile doğrudan etki içerisinde şekilleniyor. Üstelik bir süredir yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Sizde balık etli olup etkileyeci ve kurnaz olan o burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her kadının fiziksel özellikleri, burcu ile doğrudan etki içerisinde şekilleniyor. Üstelik bir süredir yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Söz konusu etkileyicilik olduğunda ise, o burcun fiziksel özelliklerine su dökebilecek başka hiçbir burcun kadını bulunmuyor! Peki, hangi burç kadını etkileyici ve kurnazdı? İşte akıllarına koyduğunu yapan balık etli o burç…


Detaylar diğer sayfada!

16 Kas 2021 - 11:32 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burç Erkeğinin Çocuğu Genelde Erkek Olur? İşte Çocuğuna En düşkün Baba Burç… mask
Hangi Burç Erkeğinin Çocuğu Genelde Erkek Olur? İşte Çocuğuna En düşkün Baba Burç…
Hangi Burç Kadını Hileye Başvurur? İşte Dürüstlüğe Önem Vermeyen Özgür Ruhlu O Burç…  mask
Hangi Burç Kadını Hileye Başvurur? İşte Dürüstlüğe Önem Vermeyen Özgür Ruhlu O Burç… 
Hangi Burç Kadının Güzel Yüzü, Badem Gözleri Vardır? İşte Erkekler Tarafından En Çok Beğenilen O Burç…  mask
Hangi Burç Kadının Güzel Yüzü, Badem Gözleri Vardır? İşte Erkekler Tarafından En Çok Beğenilen O Burç… 
Hangi Burç Kadını Uzun Soluklu İlişkilerden Sıkılır? İşte Ya Çok Evlenen, Ya Da Hiç Evlenemeyen O Burç… mask
Hangi Burç Kadını Uzun Soluklu İlişkilerden Sıkılır? İşte Ya Çok Evlenen, Ya Da Hiç Evlenemeyen O Burç…
Hangi Burç Kadını Evlenmeyi ve Çocuk Sahibi Olmayı İstemez? İşte Duygusal Tatminsizlik İçinde Yaşayan O Burç… mask
Hangi Burç Kadını Evlenmeyi ve Çocuk Sahibi Olmayı İstemez? İşte Duygusal Tatminsizlik İçinde Yaşayan O Burç…
Hangi Burç Kadını İkili İlişkilerde Baştan Çıkarıcıdır? İşte Siyah ve Mor Renkli Elbiseler Giyen O Burç… mask
Hangi Burç Kadını İkili İlişkilerde Baştan Çıkarıcıdır? İşte Siyah ve Mor Renkli Elbiseler Giyen O Burç…
Rüyada “Aksakallı Birini” Gördüyseniz Huzura Hazır Olun! Öyle Bir Anlama Geliyor Ki, Yok Artık… mask
Rüyada “Aksakallı Birini” Gördüyseniz Huzura Hazır Olun! Öyle Bir Anlama Geliyor Ki, Yok Artık…
Rüyada “Ağustos Böceği” Gördüyseniz Üzüntüye Hazır Olun! Anlamı Öyle Ağır Bir Şey Ki… mask
Rüyada “Ağustos Böceği” Gördüyseniz Üzüntüye Hazır Olun! Anlamı Öyle Ağır Bir Şey Ki…
Rüyada “Ağda Yaptığınız” Gördüyseniz Rahatlığa Hazır Olun! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… mask
Rüyada “Ağda Yaptığınız” Gördüyseniz Rahatlığa Hazır Olun! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…
Rüyada “Aç Olduğunuzu” Gördüyseniz Sürprize Hazır Olun! Rüyadan Sonra Hep Aç Kalmayı İsteyebilirsiniz… mask
Rüyada “Aç Olduğunuzu” Gördüyseniz Sürprize Hazır Olun! Rüyadan Sonra Hep Aç Kalmayı İsteyebilirsiniz…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ahmet Dursun Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 19 Yaş Küçük Eşi Asena Demirbağ ile Yaşları Dikkat Çekti… mask
Ahmet Dursun Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 19 Yaş Küçük Eşi Asena Demirbağ ile Yaşları Dikkat Çekti…
Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü! mask
Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü!
Kış Lastikleri Ne Zaman Takılacak? 2021 Kış Lastiği Uygulaması Başladı Mı, Ne Zaman Başlıyor? mask
Kış Lastikleri Ne Zaman Takılacak? 2021 Kış Lastiği Uygulaması Başladı Mı, Ne Zaman Başlıyor?
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor?
Hangi Burç Erkeğinin Çocuğu Genelde Erkek Olur? İşte Çocuğuna En düşkün Baba Burç… mask
Hangi Burç Erkeğinin Çocuğu Genelde Erkek Olur? İşte Çocuğuna En düşkün Baba Burç…
Hangi Burç Hazırcevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç… mask
Hangi Burç Hazırcevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status