Kişilerin özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, insanların zekalarından fiziksel görünümlerine kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor. Zodyak kuşağının bir burcu ise, bu konuda sınırları aşıyor ve hem hazır cevap, hem pratik zeka, hem sivri dilli hem de kalp kırmaktan asla korkamayan insan olmayı aynı anda başarıyor! Peki, hangi burç hazırcevaplı ve pratik zekalıdır? İşte sivri dilli, kalp kıran o burç…



Detaylar diğer sayfada!