Hangi Burç Hazırcevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç…
Kişilerin özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, insanların zekalarından fiziksel görünümlerine kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor. Zodyak kuşağının bir burcu ise oldukça zeki ve hazırcevap. İşte detaylar...
Kişilerin özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, insanların zekalarından fiziksel görünümlerine kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor. Zodyak kuşağının bir burcu ise, bu konuda sınırları aşıyor ve hem hazır cevap, hem pratik zeka, hem sivri dilli hem de kalp kırmaktan asla korkamayan insan olmayı aynı anda başarıyor! Peki, hangi burç hazırcevaplı ve pratik zekalıdır? İşte sivri dilli, kalp kıran o burç…
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16 Kas 2021 - 11:37 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.