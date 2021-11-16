- 16 Kas 2021 - 11:37 G: 16 Kas 2021 - 11:41

Hangi Burç Hazırcevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç…

Kişilerin özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, insanların zekalarından fiziksel görünümlerine kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor. Zodyak kuşağının bir burcu ise oldukça zeki ve hazırcevap. İşte detaylar...

Kişilerin özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, insanların zekalarından fiziksel görünümlerine kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor. Zodyak kuşağının bir burcu ise, bu konuda sınırları aşıyor ve hem hazır cevap, hem pratik zeka, hem sivri dilli hem de kalp kırmaktan asla korkamayan insan olmayı aynı anda başarıyor! Peki, hangi burç hazırcevaplı ve pratik zekalıdır? İşte sivri dilli, kalp kıran o burç…


Detaylar diğer sayfada!

16 Kas 2021 - 11:37 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ahmet Dursun Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 19 Yaş Küçük Eşi Asena Demirbağ ile Yaşları Dikkat Çekti… mask
Ahmet Dursun Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 19 Yaş Küçük Eşi Asena Demirbağ ile Yaşları Dikkat Çekti…
Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü! mask
Gönül Dağı Dizisinde Düğün Dernek Var! İzzet Altınmeşe Ortalığı Yakıp Yıkacak! TRT1’den Yeni Karar Resmen Çıktı! Seyirciler Çılgına Döndü!
Kış Lastikleri Ne Zaman Takılacak? 2021 Kış Lastiği Uygulaması Başladı Mı, Ne Zaman Başlıyor? mask
Kış Lastikleri Ne Zaman Takılacak? 2021 Kış Lastiği Uygulaması Başladı Mı, Ne Zaman Başlıyor?
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor?
Hangi Burç Erkeğinin Çocuğu Genelde Erkek Olur? İşte Çocuğuna En düşkün Baba Burç… mask
Hangi Burç Erkeğinin Çocuğu Genelde Erkek Olur? İşte Çocuğuna En düşkün Baba Burç…
Hangi Burç Hazırcevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç… mask
Hangi Burç Hazırcevaplı Ve Pratik Zekalıdır? İşte Sivri Dilli, Kalp Kıran O Burç…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status