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16 Kas 2021 - 11:42

Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Tunahan, milyonları şoke etti. Birçok kişi ise “Tunahan kendisini resmen etti” yorumunda bulundu. Öyle bir şey yapıldı ki, seyirciler resmen çıldırdı. Yüzüne yaptırdığı o dövme sinirden birçok kişiye kahkaha attırdı. Peki, neler oluyor?