- 16 Kas 2021 - 11:42 G: 16 Kas 2021 - 11:55

Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Tunahan, milyonları şoke etti. Birçok kişi ise “Tunahan kendisini resmen etti” yorumunda bulundu. Öyle bir şey yapıldı ki, seyirciler resmen çıldırdı. Yüzüne yaptırdığı o dövme sinirden birçok kişiye kahkaha attırdı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Ekranlara gelen son bölümünde ise eski yarışmacılardan; Hamza, Rabia, Fatma, Azize, Tunahan, Görkem, Milhan, Ateş, Şükrü ve İbrahim gibi isimler yarışmaya yeniden dönmek için kıyasıya bir rekabet vermişlerdi. Yarışmada yeniden görülen Tunahan ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, neler oluyor?

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16 Kas 2021 - 11:42 Ankara- Yaşam

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