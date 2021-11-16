Masterchef Tunahan “Kendisini Rezil Etti” Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Seyirciler Çıldırdı! Yüzüne Yaptırdığı Dövme Sinirden Kahkaha Attırdı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Tunahan, milyonları şoke etti. Birçok kişi ise “Tunahan kendisini resmen etti” yorumunda bulundu. Öyle bir şey yapıldı ki, seyirciler resmen çıldırdı. Yüzüne yaptırdığı o dövme sinirden birçok kişiye kahkaha attırdı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Ekranlara gelen son bölümünde ise eski yarışmacılardan; Hamza, Rabia, Fatma, Azize, Tunahan, Görkem, Milhan, Ateş, Şükrü ve İbrahim gibi isimler yarışmaya yeniden dönmek için kıyasıya bir rekabet vermişlerdi. Yarışmada yeniden görülen Tunahan ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.